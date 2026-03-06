İspanya'ya vize kalktı mı? Türkiye İspanya olayı sonrası kampanya başlatıldı

Orta Doğu’daki savaş gündeminin gölgesinde Türk ve İspanyol sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çeken bir etkileşim başladı. İspanya’nın uluslararası krizler karşısında aldığı tavır ve sosyal medyada yayılan paylaşımlar, iki ülke arasındaki ilişkilere dair yeni bir gündem oluşturdu.

İSPANYA OLAYI NE?

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş devam ederken ve dünya kamuoyunda gergin bir atmosfer hakim olurken, bu süreçte sosyal medyada farklı bir gündem oluştu. İspanya’nın savaş karşıtı yaklaşımını açık şekilde dile getirmesi ve uluslararası krizlere dair açıklamaları, özellikle Türk sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İspanyol hükümeti daha önce Gazze’de yaşanan gelişmeleri gündeme taşırken, İran savaşı sırasında da ABD’nin ülkedeki üsleri kullanmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu ve Türk kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

Bu paylaşımların ardından Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında esprili bir iletişim başladı. Özellikle X platformunda yapılan mesajlaşmalar kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar iki ülke arasındaki dostluğu konu alan paylaşımlar yaparken, popüler kültür referansları ve yapay zeka ile hazırlanmış görseller de bu etkileşimin parçası haline geldi. Paylaşımlarda iki ülkenin bayraklarının birlikte kullanıldığı görseller ve barış temalı mesajlar da geniş kitlelere ulaştı.

Bu etkileşimin başlangıç noktalarından biri ise bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım oldu. Kullanıcı İspanyolca yazdığı mesajında “Dünyada bir tane bile kel İspanyol kalmayacak” ifadesini kullandı ve gönderide dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta’nın görseline yer verdi. Paylaşım kısa sürede viral hale geldi ve İspanya’da yayın yapan bir televizyon programında da gündeme taşındı. Programda hiciv bölümünü sunan komedyen ve sunucu El Gran Wyoming, Türkiye’den gelen mesajların kendisini duygulandırdığını dile getirirken, programın sunucusu da “İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz” sözlerini kullandı.

İSPANYA VİZE KALKTI MI?

Sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından Türkiye’de birçok kullanıcı İspanya’ya seyahat etmek istediğini belirten mesajlar paylaştı. Bu paylaşımlar kısa sürede seyahat planlarıyla ilgili soruları da beraberinde getirdi. Özellikle “İspanya Türkiye’ye vizeyi kaldırdı mı?” sorusu sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sosyal medya akımıyla birlikte ortaya çıkan bu merak, kullanıcıların güncel vize uygulamalarını incelemesine neden oldu.

İspanya’da bazı kullanıcılar tarafından başlatılan bir imza kampanyası da bu tartışmaların büyümesine yol açtı. Change.org üzerinden açılan kampanyada Türk vatandaşları için vize başvuru sürecinin kolaylaştırılması ve başvuru koşullarının iyileştirilmesi talep edildi. Kampanya kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Türk kullanıcılar tarafından da paylaşıldı. Kampanya paylaşımlarında iki ülke arasındaki dostluk mesajlarına ve barış temalı görsellere yer verildi.

İspanya’nın vize uygulamasına dair mevcut durum ise değişmiş değil. İspanya, Schengen Bölgesi üyesi ülkeler arasında yer aldığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kısa süreli seyahatlerinde Schengen vizesi alması gerekiyor. Turistik veya kısa süreli ziyaretlerde 90 günü aşmayan seyahatler için bu vize uygulaması devam ediyor.