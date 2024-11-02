İspanya’daki sel felaketinde 211 kişi hayatını kaybetti

02 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:37

İspanya’da son 50 yılın en büyük sel felaketi yaşanırken 211 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede yas ilan edilirken, çok sayıda kayıp olduğu da belirtildi.

Real Madrid, Valencia'daki sel felaketi için gelirinin bir kısmını bağışlayacağını açıkladı!

Real Madrid, Valencia'daki sel felaketi için gelirinin bir kısmını bağışlayacağını açıkladı!

İspanya’yı etkisi altına alan şiddetli sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan ülkede selin boyutları uydu görüntüleriyle ortaya çıkarken can kayıplarının sayısı da her geçen gün artıyor.

İSPANYA’DAKİ SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158'e ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre can kayıplarının 208’i Valencia şehrinde, 2’si Castilla-La Mancha’da ve 1’i ise Malaga’da meydana geldi.

Selin vurduğu felaket bölgelerinde arama kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmaları da sürüyor.

Sel felaketinin yaralarını sarmak için geniş çaplı bir seferberlik başlattıklarını belirten yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.