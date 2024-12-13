İSPARK ne kadar oldu? İBB'den şaşırtan hamle

İSPARKA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul ​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 oranında zam yaptı. Bu zam kararı, İSPARK’ın kapalı, açık ve yol kenarındaki otoparklarının yeni tarifesini gündeme getirdi.

İSPARK ZAMLI FİYAT TARİFESİ NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında alınan kararla, İSPARK otopark ücretlerinde önemli bir artış yapıldı. Yeni tarife, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak ve otopark türüne göre farklılık gösterecek.

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar’daki Otopark Ücretleri

Kapalı ve Açık Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL’den 100 TL’ye

1-2 saat: 90 TL’den 130 TL’ye

2-4 saat: 110 TL’den 160 TL’ye

4-8 saat: 135 TL’den 200 TL’ye

8-12 saat: 180 TL’den 260 TL’ye

12-24 saat: 270 TL’den 400 TL’ye

Yol Kenarı Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL’den 120 TL’ye

1-2 saat: 90 TL’den 150 TL’ye

Günlük ücret: 195 TL’den 300 TL’ye

Sonraki her saat: 30 TL’den 40 TL’ye

Ataşehir, Bakırköy, Sarıyer ve Diğer İlçelerdeki Ücretler

Kapalı ve Açık Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL’den 80 TL’ye

1-2 saat: 90 TL’den 110 TL’ye

2-4 saat: 110 TL’den 135 TL’ye

4-8 saat: 135 TL’den 170 TL’ye

8-12 saat: 180 TL’den 210 TL’ye

12-24 saat: 270 TL’den 310 TL’ye

Yol Kenarı Otoparklar:

1 saate kadar: 50 TL’den 60 TL’ye

1-2 saat: 70 TL’den 80 TL’ye

Günlük ücret: 165 TL’den 190 TL’ye

Sonraki her saat: 30 TL

ZAM KARARI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İBB tarafından alınan bu zam kararı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni tarife, İSPARK’ın tüm otoparklarında geçerli olacak.