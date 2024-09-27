Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 7 Ocak 1962 yılında doğdu

27 Eylül 2024 16:35 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:48

2024 yerel seçimlerinde Isparta Belediye Başkanı olarak seçilen Şükrü Başdeğirmen'in kızı hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen​'in kızı beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından Isparta Belediye Başkanı'nın kim olduğu ve Şükrü Başdeğirmen'in hayatı merak ediliyor.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti​'den Isparta Belediye Başkanı adayı olan Şükrü Başdeğirmen yüzde 41.95 oy oranı ile seçimleri kazandı.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

Şükrü Başdeğirmen, 7 Ocak 1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Süleyman DEmiral Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını yapan Isparta Belediye Başkanı inşaat ve inşaat malzemeleri ticareti yapıyor.

Gıda, Hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerini sürdüren Şükrü Başdeğirmen orta derecede İngilizce biliyor.

Şükrü Başdeğirmen evli ve iki çocuk babasıdır.