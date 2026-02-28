İsrail (ABD) - İran savaşı son durum ne? Rusya Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile görüştü

İran - İsrail, ABD savaşı son durum ne, neden savaşıyorlar sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD ve İsrail, İran'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a büyük bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. İran yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise yaptığı açıklamada "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar tarafından yaşanan gelişmelerin ardından İran - İsrail, ABD savaşı son durum, neden savaşıyorlar cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İRAN - İSRAİL ABD SAVAŞI SON DURUM NE?

ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında başkent Tahran dahil olmak üzere İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İran ordusu ise ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı olarak ABD üslerini hedef aldı. Bahreny'deki ABD donanma üssünün de vurulduğu açıklandı.

İran basınında yer alan habere göre ABD ve İsrail saldırılarda Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınına yedi füze isabet etti. Reuters haber ajansı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğünü belirtti. İran Haber Ajansı'nın haberine göre ise ülkenin güneyinde yer alan bir ilkokul ABD-İsrail saldırısında hedef alındı. Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının son aktarılan bilgilere göre 51'e yükseldiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran tarafının talebi üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından savaş diplomasisi yürütmeye başladı. Bakan Fidan'ın İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.