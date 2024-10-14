İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi 2023 yılında göreve başladı

14 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:48

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü insansız hava aracı ile vurduklarını açıkladı. Yapılan saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin öldüğü iddia edildi. Yaşanan olayın ardından Herzi Halevi’nin kim olduğu araştırılmaya başlandı.

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İsrail’in Binyamina bölgesindeki askeri üsse yapılan saldırı, 60’tan fazla asker yaralanmasına ve 4 askerin ölmesine sebep oldu. Sosyal medyada hızla yayılan Herzi Halevi’nin öldüğü iddiaları İsrail basını tarafından yalanlansa da, resmi bir açıklama yapmadı.

17 Aralık 1967 tarihinde Kudüs’te dünyaya gelen Herzi Halevi, adını doğumundan birkaç ay önce Altı Gün Savaşı'nda Kudüs için verilen savaşta ölen amcasından aldı.

1985 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri’ne alınan Halevi, Paraşütçüler Tugayı’nda paraşütçü olarak gönüllü oldu.

1987 yılında, subay adayı okulunu tamamladıktan sonra piyade subayı olarak Paraşütçüler Tugayı’na takım komutanı olarak dönen Herzi Halevi, 11 Eylül 2005’te Maneşe Bölge Tugayı Komutanlığına atandı.

2009 yılında tuğgeneral rütbesine erişen Halevi, Eylül 2014 tarihinde tümgeneral rütbesine terfi etti.

11 Temmuz 2021 tarihinde Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görevine başlayan Herzi Halevi, 2023 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri’ne Genelkurmay Başkanı​ olarak getirdildi.

HERZİ HALEVİ ÖLDÜ MÜ?

Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyinde bulunan Binyamina bölgesindeki askeri üsse gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Halevi'nin hayatını kaybettiği öne sürüldü. İsrail medyası ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.