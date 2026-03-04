İsrail NATO’da mı? NATO’da 32 tam üye bulunuyor

Küresel güvenlik dengeleri ve bölgesel çatışmalar, NATO’nun genişleme politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Bu çerçevede İsrail’in örgüt içindeki statüsü ve NATO ile yürüttüğü iş birliği sıkça araştırılıyor. İşte NATO üyeleri...

NATO ÜYESİ ÜLKELER 2026

2026 yılı itibarıyla NATO’nun toplam 32 tam üyesi bulunuyor. 1949’da kurulan örgütün kurucu üyeleri arasında Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD yer aldı.

İlerleyen yıllarda genişleme süreci aşamalı olarak devam etti. 1952’de Yunanistan ve Türkiye, 1955’te Almanya, 1982’de İspanya ittifaka katıldı. 1999 yılında Çekya, Macaristan ve Polonya’nın üyeliğiyle Orta Avrupa genişlemesi başladı. 2004’te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO bünyesine dahil edildi.

2009’da Arnavutluk ve Hırvatistan’ın katılımıyla Balkanlar’daki genişleme sürdü. 2017’de Karadağ, 2020’de Kuzey Makedonya ittifaka üye oldu. 2023’te Finlandiya, 2024’te ise İsveç’in üyeliğiyle NATO 32 üyeye ulaştı ve 2026 itibarıyla bu sayı değişmedi. NATO’nun kuruluş amacı ve “Kuzey Atlantik” bölgesine dayanan coğrafi tanımı, üyelik çerçevesini Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleriyle sınırlı tutuyor.

İSRAİL NATO ÜYESİ Mİ?

İsrail, NATO’nun 32 tam üyesi arasında yer almıyor. İttifakın üye listesinde İsrail bulunmuyor ve İsrail, NATO’nun kolektif savunma sistemine dahil değil. NATO’nun coğrafi kapsamı ve üyelik kriterleri Avrupa ve Kuzey Amerika ekseninde şekillenirken, İsrail’in Orta Doğu’daki konumu tam üyelik açısından farklı bir çerçeve oluşturuyor.

Tarih boyunca İsrail’in NATO’ya tam üye olması yönünde ciddi bir girişim ya da somut bir üyelik süreci yaşanmadı. NATO’nun açık kapı politikası Avrupa merkezli bir genişleme yaklaşımına dayanmaktadır. İsrail ise coğrafi konumu ve bulunduğu bölgedeki güvenlik şartları nedeniyle ittifaka tam üye statüsünde yer almıyor.

İSRAİL NATO İLİŞKİSİ

İsrail ile NATO arasındaki ilişki, tam üyelikten farklı olarak stratejik ortaklık düzeyinde sürdürülüyor. İsrail, 1994 yılından bu yana NATO’nun Akdeniz Diyaloğu programına katılan ülkeler arasında bulunuyor. Bu program kapsamında taraflar arasında düzenli siyasi diyalog mekanizmaları işletiliyor ve güvenlik alanında çeşitli iş birliği başlıkları ele alınıyor.

İsrail, 1987’den bu yana ABD tarafından “Major Non-NATO Ally” statüsüne sahip bulunuyor. Bu statü, NATO üyeliği anlamına gelmiyor ve NATO’nun kolektif savunma maddesi olan Madde 5 kapsamına dahil etmiyor, ancak ABD ile savunma alanında özel iş birliği imkanları sağlıyor.