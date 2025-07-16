İsrail neden Suriye’ye saldırıyor?

İsrail, Suriye’nin çeşitli bölgelerine yönelik hava ve İHA saldırıları düzenlerken, Süveyda’daki Dürzi topluluğuna destek iddiasında bulundu. Bölgedeki askeri hareketlilik ve İsrail’in sınır hattına takviye güç gönderme kararı, gerilimi tırmandırıyor.

İSRAİL SURİYE'YE NEDEN SALDIRIYOR?

İsrail ordusu, Suriye’nin Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binası, Dera’daki 132. alay ve Kesve bölgesindeki askeri yerleşkeleri hedef alan hava saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye ordusunun Süveyda’dan tamamen çekilmemesi durumunda saldırıların daha da yoğunlaşacağını belirtti. Katz, Süveyda’daki Dürzi topluluğunu koruma iddiasıyla bu operasyonların gerçekleştirildiğini ifade etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye’deki saldırıların Dürzileri korumak ve İsrail’in çıkarlarını güvence altına almak amacıyla yapıldığını savundu. Saar, Suriye’nin güneyindeki statükoyu koruma ve olası tehditleri engelleme hedefinde olduklarını belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun, Dürzilerin Suriye tarafına kontrolsüz geçişlerini önlemek için çalıştığı ve Golan Tepeleri’nde güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları, bölgedeki jeopolitik gerilimleri artırırken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kınandı.

İSRAİL SURİYE SAVAŞI SON DAKİKA

İsrail ordusu, Suriye’nin Şam, Dera ve Süveyda bölgelerine düzenlediği son hava ve İHA saldırılarıyla ilgili son dakika gelişmeleri arasında, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binası ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki hedeflerin vurulduğu bildirildi. Süveyda’da Dürzi güçlerle Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşandığı, İsrail’in ise askeri konvoylara ve Dera valisinin evine hava saldırıları düzenlediği belirtildi. İsrail Ordu Radyosu, ordunun birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlandığını duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kuzey Komutanlığı’na takviye talimatı vererek saldırı kapasitesini artırma emri verdi. İsrail ordusu, Süveyda’daki Dürzi topluluğunu koruma iddiasıyla operasyonlarını yoğunlaştırırken, sınır hattına takviye güçler göndereceğini açıkladı. İsrail devlet televizyonu KAN, yaklaşık bin Dürzi’nin Suriye tarafına geçtiğini ve ordunun bu geçişlere hazırlıksız yakalandığını bildirdi.

Suriye yönetimi ile İsrail arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak Tel Aviv’in Suriye hükümetiyle ilişkileri yeniden değerlendirdiği ve her türlü iletişimi kestiği iddia edildi. İsrail’in Süveyda’daki çatışmalara müdahale ettiği ve Dürzilere destek verdiği öne sürülürken, Suriye ordusunun bölgeden tamamen çekilmemesi durumunda daha şiddetli saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulunuldu.

İSRAİL SURİYE'YE GİRDİ Mİ?

İsrail’in bölgedeki askeri varlığını artırmak için 210. Tümen’in tampon bölge ve Suriye topraklarında ek birliklerle takviye edileceği belirtildi. İsrail, Suriye’ye saldırılarını şu anda hava saldırıları ile sürdürüyor.

İSRAİL SURİYE ATEŞKES İLAN EDİLDİ Mİ?

İsrail ile Suriye arasında henüz resmi olarak duyurulmuş bir ateşkes kararı bulunmuyor. İsrail ordusu, Süveyda’daki çatışmaların devam ettiğini ve Dürzi topluluğuna yönelik saldırıları durdurmak için Suriye ordusunun bölgeden çekilmesini talep etti. ABD’nin arabuluculuk yaptığına dair iddialar, taraflar arasında gerilimi düşürme çabalarının devam ettiği belirtildi.