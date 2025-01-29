İsrail saldırısında ölen 3 Türk kim? Kimlikleri açıklandı

29 Ocak 2025 22:18 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:19

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşından haber alınamıyordu. Dışişleri Bakanlığı, 3 Türk vatandaşının İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti, yerel makamlarla yapılan temaslar sonucunda netleşti.

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısına uğrayan 3 Türk vatandaşının kimlikleri belli oldu. Dışişleri Bakanlığı 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İSRAİL SALDIRISINDA ÖLEN 3 TÜRK KİM?

Hüseyin Kaya, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan 53 yaşında, evli ve 3 çocuk babası bir inşaat işçisiydi. Kaya, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir ile birlikte İsrail'deki alacaklarını almak için bir süre önce İsrail'e gitmişti. Üç arkadaş, 9 Ocak'ta İstanbul'dan Lübnan'a geçmiş, 11 Ocak'ta Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e girmeye çalışırken iletişim kesilmişti.

Son olarak Lübnan-İsrail sınırında Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinden konum paylaşan bu üç kişiden haber alınamadığı için aileleri endişe içinde bekliyordu. Dışişleri Bakanlığı, 3 Türk vatandaşının İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Açıklamada, “Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İsrail basınında, aynı gün akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz 3 kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bu bilgi üzerine, Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri, yerel makamlarla temasa geçerek ölenlerin kimliklerini doğrulamaya çalıştı. Yerel makamlardan alınan bilgilere göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollarla Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştı. Bu grup, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail’e geçmeyi planlamıştı.

İnsan kaçakçıları, canlı lokasyon yollayarak vatandaşları belli bir noktaya yönlendirmişti. 3 Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail’in Lübnan sınırında insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Bu 20 kişilik grubun içinde yer alan 3 Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığı anlaşıldı. Diğer kişilerin ifadelerinden, bu üç vatandaşın sınırı geçebilmesi durumunda kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirileceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyledir:

İSRAİL SALDIRISINDA ÖLEN 3 TÜRK VATANDAŞININ ADI NE?

Hüseyin Kaya, Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşıdır.

ÖLEN 3 TÜRK VATANDAŞI NEREDE ÖLDÜ?

Lübnan-İsrail sınırında, Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde hayatını kaybettiler.

3 TÜRK VATANDAŞI NEDEN İSRAİL'E GİTMİŞTİ?

İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitmişlerdi.