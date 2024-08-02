İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine İmamoğlu'ndan cevap geldi

02 Ağustos 2024 22:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:00

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonunu Saddam Hüseyin'e benzettiği ifadelerinin yer aldığı paylaşımla gündeme gelen İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bugün de skandal bir paylaşımda bulundu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EKREM İMAMOĞLU'NA NE DEDİ?

İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X hesabından Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek yeni skandal paylaşımda bulundu.

Katz, paylaşımında "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik yeteneklere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını zedeliyor" ifadelerini kullanırken tepki çekti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI TWİTTER TÜRKİYE AÇIKLAMASI NEDİR, NE DEDİ?

Her şey çok güzel olacak sloganı ile atıfta bulunmasının ardından İmamoğlu, şöyle cevap verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

EKREM İMAMOĞLU'NU ETİKETLEYEREK PAYLAŞIMDA BULUNAN YİSRAEL KATZ KİMDİR?

21 Eylül 1955 tarihinde Aşkelon'da dünyaya gelen İsrailli siyasetçi ve bakan olan isim Likud partisinden Knesset üyesi olup şu anda Dışişleri bakanı olarak görev yapıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin eski bir üyesi olurken daha önce Tarım bakanı, Ulaştırma bakanı, İstihbarat bakanı, Enerji bakanı ve Maliye bakanı olarak görev aldı.