İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde devam ediyor

10 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 15 aydır tekli hanelerde devam ettiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendiren Bakan Işıkhan, 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranının yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

Temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 15 aydır tekli hanelerde devam ettiğini belirterek, “İstihdam dostu politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliği, 1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 16,6’ya düştü.

Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu. İş gücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi.

OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

İŞSİZLİK ORANI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik oranı iş arayan bireylerin toplam işgücüne oranını belirtir. 15 yaşından büyük olup son üç ay içinde iş arayan ve 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu bildirenlerin toplam işgücüne bölünmesiyle de işsizlik oranı hesaplanır.

TÜRKİYE’DE EN AZ İŞSİZLİK NEREDE?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yılına ilişkin il düzeyinde işgücü istatistiklerine göre; işsizlik oranının en az olduğu il Sinop olurken en yüksek olduğu il ise Hakkari olarak belirlendi.