İstanbul 10 Kasım tören programı belli oldu! Anma töreni etkinlikleri düzenlenecek

09 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:07

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle İstanbul'da birçok etkinlik düzenlenecek. Anma törenlerine katılmak isteyenler ise İstanbul 10 Kasım tören programı 2024 araştırmaya başladı.

10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs ve metro seferleri 2024

10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs ve metro seferleri 2024

10 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor. Milyonlarca kişinin katılacağı İstanbul Atatürk'ü anma törenleri ise belli oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 86. ölüm yıldönümünde İstanbul'da çeşitli anma törenleri düzenleniyor. Saat kaçta ve nerede olacağı da duyuruldu.

İSTANBUL 10 KASIM TÖREN PROGRAMI 2024 SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Kasım günü çeşitli çocuk etkinlikleri ve film gösterimleri olacak.

Şişli Kaymakamlığı tarafından paylaşılan program şöyle:

Şişli Cumhuriyet Parkı Atatürk Anıtı'nda; 08.45 Tören alanında toplanma,

09.00 Tören Programının takdimi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek personel tarafından)

Çelenklerin sunulması: (Şişli Kaymakamlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacaktır.)

09.05 "Tİ" İşaretiyle 2 Dakikalık Saygı Duruşu

09.07 İstiklal Marşı, Bayrağın Göndere Çekilmesi ve Yarıya İndirilmesi

Törenin Sona Ermesi ve Atatürk Müzesine Hareket



Şişli Atatürk Müzesi "Atatürk'ün Çalışma Odasında";

09.30 Müzeye Giriş

09.35"Atatürk'ün Çalışma Odası"na Buketlerin Sunulması(Şişli Kaymakamlığı,

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı buketleri sunulacaktır.)

09.40 Saygı Duruşu

Törenin Sona Ermesi ve Müzenin Gezilmesi Suretiyle uygulanacaktır.

Saat 09.05'te tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki bayraklar güneşin batımına dek yarıya indirilecek, Saat 09.05 - 09.07 arasında sirenler çalınacaktır.