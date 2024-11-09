İstanbul 10 Kasım tören programı belli oldu! Anma töreni etkinlikleri düzenlenecek
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle İstanbul'da birçok etkinlik düzenlenecek. Anma törenlerine katılmak isteyenler ise İstanbul 10 Kasım tören programı 2024 araştırmaya başladı.
10 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor. Milyonlarca kişinin katılacağı İstanbul Atatürk'ü anma törenleri ise belli oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 86. ölüm yıldönümünde İstanbul'da çeşitli anma törenleri düzenleniyor. Saat kaçta ve nerede olacağı da duyuruldu.
İSTANBUL 10 KASIM TÖREN PROGRAMI 2024 SAAT KAÇTA?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Kasım günü çeşitli çocuk etkinlikleri ve film gösterimleri olacak.
Şişli Kaymakamlığı tarafından paylaşılan program şöyle:
Şişli Cumhuriyet Parkı Atatürk Anıtı'nda; 08.45 Tören alanında toplanma,
09.00 Tören Programının takdimi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek personel tarafından)
Çelenklerin sunulması: (Şişli Kaymakamlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacaktır.)
09.05 "Tİ" İşaretiyle 2 Dakikalık Saygı Duruşu
09.07 İstiklal Marşı, Bayrağın Göndere Çekilmesi ve Yarıya İndirilmesi
Törenin Sona Ermesi ve Atatürk Müzesine Hareket
Şişli Atatürk Müzesi "Atatürk'ün Çalışma Odasında";
09.30 Müzeye Giriş
09.35"Atatürk'ün Çalışma Odası"na Buketlerin Sunulması(Şişli Kaymakamlığı,
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı buketleri sunulacaktır.)
09.40 Saygı Duruşu
Törenin Sona Ermesi ve Müzenin Gezilmesi Suretiyle uygulanacaktır.
Saat 09.05'te tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki bayraklar güneşin batımına dek yarıya indirilecek, Saat 09.05 - 09.07 arasında sirenler çalınacaktır.