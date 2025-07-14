İstanbul 15 Temmuz etkinlikleri:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz için Zaferin Adı Türkiye" temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştireceğini paylaştı.

15 TEMMUZ ETKİNLİK PROGRAMI İSTANBUL 2025

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 14-18 Temmuz aralığında Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenleneceği duyuruldu.

81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ile yurt dışından 39 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu olmak üzere toplamda 200 gazetecinin programda yer alacağı duyuruldu.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve TBMM ziyaretleri yer alırken, İstanbul'da ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Valiliği ziyareti ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek

15 TEMMUZ ETKİNLİK: "ZAFERİN ADI TÜRKİYE"

İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, "Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek.