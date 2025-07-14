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TÜMÜTümü
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 | Sumru Tarhan

İstanbul 15 Temmuz etkinlikleri: "Zaferin Adı Türkiye" programı duyuruldu

15 Temmuz İstanbul etkinlik programı duyuruldu. Binlerce kişinin katılacağı İstanbul 15 Temmuz etkinlik programı belli olurken "Zaferin Adı Türkiye" temalı etkinlikler düzenlenecek.

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İstanbul 15 Temmuz etkinlikleri:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:59

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, için Zaferin Adı " temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştireceğini paylaştı.

15 TEMMUZ ETKİNLİK PROGRAMI İSTANBUL 2025

15 Temmuz ve Milli Birlik Günü nedeniyle 14-18 Temmuz aralığında Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenleneceği duyuruldu.

81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ile yurt dışından 39 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu olmak üzere toplamda 200 gazetecinin programda yer alacağı duyuruldu.

İstanbul 15 Temmuz etkinlikleri: "Zaferin Adı Türkiye" programı duyuruldu

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve TBMM ziyaretleri yer alırken, İstanbul'da ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Valiliği ziyareti ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek

15 TEMMUZ ETKİNLİK: "ZAFERİN ADI TÜRKİYE"

İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, "Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek.

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ETİKETLER
#türkiye
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#15 temmuz
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#Milli Birlik Ve Dayanışma
#Anma Etkinlikleri
#Aktüel
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