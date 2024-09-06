İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç 28 Haziran 2024 tarihinde atandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:14

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme ve kara para aklama nedeniyle bir süredir hapiste olan Engin Polat'ın tahliye olmasına karar verildi. Tahliye kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili itiraz kararı aldı. Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın kim olduğu gündeme geldi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasının 3. gününde karar çıktı. 10 aydır tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat ve Ahmet Gün tahliye edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat çifti davasındaki tutuklu sanıkların tahliyesi kararına itiraz edildi. Yapılan itirazın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI KİMDİR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak Zafer Koç atandı. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI ZAFER KOÇ KİMDİR? Zafer Koç, 1972 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu burada tamamladıktan sonra lise eğitimini 1986 senesinde Adalet Bakanlığı'na bağlı Ankara Adalet Meslek Lisesi'nde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 1993 yılında üniversiteden mezun olarak bir yıl sonra Ankara Hakim adayı olarak göreve başladı. Görev süreci boyunca sırasıyla Gürpınar Cumhuriyet Savcısı, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı, Amasya Cumhuriyet Savcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili görevleri yaptı. 19 Haziran 2022 tarihinde ise Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Zafer Koç evli ve iki çocuk babasıdır.