İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda köy sayısı! Toplamda 964 mahalle bulunuyor

04 Kasım 2024 14:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:25

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul'da bulunan köy ve mahalle sayısı gündemde yerini aldı. Toplamda 39 ilçesi olan İstanbul'un mahalle sayısı 964 olarak kaydedilmişti.

Türkiye'nin nüfus açısından en fazla göç alan şehri olan İstanbul'un nüfusu gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

İstanbul'da bulunan köy, ilçe ve mahalle sayısı da gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre köy sayısı da netleşti.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE KÖY VAR?

06 Şubat 2024 TÜİK verilerine göre İstanbul'da toplam 964 mahalle bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise İstanbul'da 152 köy bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2008 tarihinde kabul edilen ve 22 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5747 sayılı yasa uyarınca İstanbul'un 39 ilçesi bulunuyor. Bunlardan 25'i Avrupa Yakası'nda, 14'ü ise Anadolu Yakası'ndadır.

İSTANBUL NÜFÜSU KAÇ?

TÜİK'in hazırladığı 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına bakıldığında toplam İstanbul nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi olarak kaydedildi.

2023 yılı verileri incelendiğinde en yüksek nüfus Esenyurt'ta olurken en az nüfus Adalar olarak belirlendi. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Levent, Mecidiyeköy ve Maslak'ta yüksek binalar bulunurken Anadolu Yakası'nda Kozyatağı'nda binalar dikkat çekiyor.

2008 senesinde Anadolu Yakası'nda 3, Avrupa Yakası'nda 5 olarak toplamda 8 yeni ilçe kurulurken Eminönü ilçesi feshedilerek Fatih'e katıldı.

İstanbul'da kurulmuş olan son ilçeler arasında Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi yer alıyor.

TÜİK 6 Şubat 2024 verilerine göre ise nüfus sayısı 2023 sonunda 15.655.924 oldu.