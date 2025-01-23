İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati kaçta? İl il Cuma namazı vakitleri

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

23 Ocak 2025 22:40 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:42

Müslümanlar için önemli bir gün olan Cuma gününde, cemaatle kılınan cuma namazı için camilere gidilecek. Cuma namazı, öğle vaktinde farz olarak kılınır. 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da Ankara’da ve İzmir’de Cuma namazı saati belli oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati…

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Cuma günü, Müslümanlar için manevi anlamı büyük bir gündür. Cuma namazı, öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. İşte vakitleri… İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 24 Ocak 2025 Cuma günü İstanbul'da cuma namazı saat 13.21'de kılınacak. ANKARA​ CUMA NAMAZI SAATİ Ankara'da cuma namazı 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 13.06'da kılınacak. İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ İzmir'de cuma namazı vakti saat 13.28’de olacak. İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ Diğer illerde cuma namazı saatleri şu şekildedir: Bursa: 13.21 Antalya: 13.14 Konya: 13.07 Adana: 12.56 Şanlıurfa: 12.42 Gaziantep: 12.48 İlgili Haberler Cuma gecesi mesajları! Resimli ve dualı Cuma akşamı gönderebileceğiniz mesajlar