İstanbul, Ankara ve İzmir kurban satış ve kesim yerleri ilçelere göre belli oldu

15 Haziran 2024 01:59 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 02:03

Kurban Bayramı yaklaşırken, İstanbul, İzmir ve Ankara'da vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kurban kesim ve satış alanları hizmete sunuldu. Yetkililer, bu alanlarda hijyen ve düzenin sağlanması için tüm önlemlerin alındığını, veteriner hekimlerin de görev yapacağını belirtti. Yoğunluğun önlenmesi amacıyla vatandaşların randevu sistemiyle kurban kesim alanlarına gitmeleri öneriliyor.

İSTANBUL’DA KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

Avrupa Yakası

Eyüpsultan: Alibeyköy ve Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanları.

Alibeyköy ve Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanları. Bahçelievler: Yenibosna Merkez Mahallesi, Çobançeşme Kurban Pazarı.

Yenibosna Merkez Mahallesi, Çobançeşme Kurban Pazarı. Esenler: Atışalanı Kurban Pazarı.

Atışalanı Kurban Pazarı. Sarıyer: Zekeriyaköy ve Kilyos kurban satış alanları.

Anadolu Yakası

Ümraniye: Hekimbaşı Kurban Pazarı.

Hekimbaşı Kurban Pazarı. Pendik: Çamlık Mahallesi Kurban Pazarı.

Çamlık Mahallesi Kurban Pazarı. Maltepe: Gülsuyu Mahallesi, Altayçeşme Kurban Pazarı.

Gülsuyu Mahallesi, Altayçeşme Kurban Pazarı. Kartal: Uğur Mumcu Mahallesi Kurban Pazarı.

ANKARA’DAKİ KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

Merkez İlçeler

Altındağ: Karapürçek Mahallesi Kurban Pazarı.

Karapürçek Mahallesi Kurban Pazarı. Mamak: Ortaköy Mahallesi Kurban Pazarı.

Ortaköy Mahallesi Kurban Pazarı. Keçiören: Ovacık Mahallesi Kurban Pazarı.

Ovacık Mahallesi Kurban Pazarı. Çankaya: Karataş Mahallesi Kurban Pazarı.

Çevre İlçeler

Yenimahalle: Yakacık Kurban Pazarı.

Yakacık Kurban Pazarı. Sincan: Temelli Mahallesi Kurban Pazarı.

Temelli Mahallesi Kurban Pazarı. Etimesgut: Elvankent Kurban Pazarı.

İZMİR’DEKİ KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

Merkez İlçeler

Bornova: Işıkkent Kurban Pazarı ve kesim alanı.

Işıkkent Kurban Pazarı ve kesim alanı. Karşıyaka: Örnekköy Kurban Pazarı.

Örnekköy Kurban Pazarı. Buca: Kaynaklar Mahallesi, Şirinyer Kurban Pazarı.

Kaynaklar Mahallesi, Şirinyer Kurban Pazarı. Konak: Gültepe Mahallesi Kurban Pazarı.

Çevre İlçeler

Menemen: Asarlık Kurban Pazarı.

Asarlık Kurban Pazarı. Çiğli: Kaklıç Mahallesi Kurban Pazarı.

Kaklıç Mahallesi Kurban Pazarı. Narlıdere: Çamtepe Mahallesi Kurban Pazarı.

Kurban Kesim Yerleri İle İlgili Yetkililerden Açıklama

İstanbul, İzmir ve Ankara belediyeleri, kurban kesim ve satış alanlarında hijyen ve düzenin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Vatandaşların kurbanlıklarını belirlenen alanlarda kesmeleri ve çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca, bu alanlarda veteriner hekimlerin de görev yapacağı ve kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin titizlikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Kurban Bayramı boyunca yoğunluğun yaşanmaması için vatandaşların randevu sistemiyle kurban kesim alanlarına gitmeleri öneriliyor. Belediyelerin internet sitelerinden ve iletişim hatlarından detaylı bilgi alınabilir.