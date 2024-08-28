İstanbul Arnavutköy, Avcılar ve Bağcılar'da elektrik kesintisi 17.00'de sona erecek
BEDAŞ internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul Arnavutköy'de elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik arızasının ne zaman biteceğini merak ederken saatleri de duyuruldu. Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Avcılar gibi semtlerde de çalışma yapılacak.
28 Ağustos günü İstanbul'un birkaç ilçesinde meydana gelecek olan elektrik kesintisi BEDAŞ resmi sitesinde yayınlanırken elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu. Kesinti Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü gibi ilçelerde geçerli olacak.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 28 AĞUSTOS?
MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sokaklarında oluşan arıza 17.00 itibarıyla sona erecekken KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN bölgelerindeki arıza da aynı saatte sonlanacak.
İSTANBUL AVCILAR'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KOMİSER, MANDIRA, NAZ, ORTANCA, SELVİ, SEYHUN, ÇİMLİ sokaklarında yapılan çalışmalar 17.00'de bitecek.
Bağcılar'da arıza MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., CUMHURİYET sk / HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., CUMHURİYET, GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sokaklarını kapsarken 17.00'de sonlanacak.
BAŞAKŞEHİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Ağustos günü Başakşehir'de oluşan arıza BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., 7., GARDENYA, GELİNCİK, KARANFİL, LALE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ZAMBAK sokaklarını kapsıyor ve 15.00 itibarıyla son bulacak.
Beylikdüzü'nde KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sokakta oluşan arıza ise 17.00'de sonlanacak.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELİR?
Bugün meydana gelen arıza CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sokaklarını kapsıyor ve 17.00'de bitecek.
ESENYURT KESİNTİ SAAT KAÇTA BİTER?
SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 661., 662., 665., 676., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 699., 701., 702., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1626., 1631., 1632., HALİÇ, GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1922., NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 129., 130., 131., DENİZ GEZMİŞ, RIFAT ILGAZ sokaklarında oluşan arızanın 17.00'de bitmesi planlanıyor.