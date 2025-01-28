İstanbul Ataşehir Esatpaşa su kesintisi ne zaman gelecek belli oldu

28 Ocak 2025 16:14 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:23

28 Ocak günü Ataşehir'de meydana gelen su kesintisinde çalışmalar sürerken vatandaşlar suların geleceği saati bekliyor. İSKİ aracılığıyla kesintinin biteceği saati ve arıza olan bölgeleri öğrenebiliyoruz.

Bugün kimin maçı var, hangi? 28 Ocak Süper Lig karşılaşması bulunmuyor

Bugün kimin maçı var, hangi? 28 Ocak Süper Lig karşılaşması bulunmuyor

Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan İstanbul su kesintisinin sonlanacağı saat İSKİ aracılığıyla öğreniliyor. Sabah saatlerinde beri olmayan suların kaçta geleceği netleşti.

ATAŞEHİR ESATPAŞA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

28 Ocak Salı günü Esatpaşa Mahallesi su kesintisinin nedeni "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" olarak açıklanırken 18.30 civarında çalışmaların bitmesi bekleniyor.

Örnek Mahallesinde de aynı sebepten kesinti yaşanırken 18.30'da sonlanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Bugün Beylikdüzü Marmara Mahallesinde kesinti 19.00'da bitecek. Yakuplu'da ise İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE ARIZASI sebebiyle 19.00'a kadar su kesintisi yaşanacak.