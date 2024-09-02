İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Çatalca'da elektrik kesintisi 17.00'de sonlanacak

02 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:02

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren geçerli olan elektrik arızasında son durum merak edilirken İstanbul'un birçok ilçesinde arıza çalışmaları yapılıyor. Avcılar, Çatalca, Bağcılar gibi ilçelerdeki kesintinin saatleri de belli oldu.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

2 Eylül günü Avcılar YEŞİLKENT mah G-698, G-821, G-921, FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sokakta kesinti 17.00'de bitecek.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Beylikdüzü'nde YEŞİLYURT sk / MARMARA mah 210. sk / SAHİL mah ANAFARTALAR, MUSTAFA KEMAL sokakta kesinti 17.00'de biterken BARIŞ mah DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GÖRGÜLÜ, HOŞSEDA, SONBAHAR sokak bölgelerinde de aynı saatte sona erecek.

Büyükçekmece'de kesinti MERKEZ-SİNANOBA mah AKŞİT, AYDENİZ, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BERİVAN, ÇERKEZ, İBRAHİMZADE sokaklarda olurken 16.00'da bitecek.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Eylül günü meydana gelen arıza çalışmaları KESTANELİK mah BAĞLAR, NENEHATUN, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, İLYAS, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İREM, İŞTİRAK sokaklarını kapsarken 17.00'de bitecek.

HALLAÇLI mah AYDIN sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sokaklardaki arıza ise 18.00 itibarıyla sonlanacak.

EYÜPSULTAN'DAN ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sokaklardaki arıza çalışmaları 17.00'de bitecek.

Fatih'teki kesinti ise ADNAN MENDERES VATAN, BÂLİPAŞA, HİSSEDAR, SARI ABDULLAH EFENDİ, VATANPERVER, ÖKSÜZLER, ŞAİR FUZULİ sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE, FEYZULLAH EFENDİ, HAVLUCU, HİSSEDAR, KARAKADI, VATANPERVER, ÖKSÜZLER sokaklarda geçerli olacak ve 17.00'de bitecek.

GAZİOSMANPAŞA KESİNTİSİ

HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sokaklarda çalışma 17.00'de, KARADENİZ mah 1166., 1170/3., 1170/4., 1170/5., 1171., 1172. sokaklarda 17.30'da bitecek.

BAĞCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sokakta arıza 17.00'de bitecek.