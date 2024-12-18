İstanbul Bahçelievler su kesintisinin biteceği saat netleşti 18 Aralık

18 Aralık 2024 16:35 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:42

18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un birkaç ilçesinde su kesintisi yaşandı. Erken saatlerde Bahçelievler'de başlayan kesinti sonrasında vatandaşlar suların geleceği saati araştırdı.

İzmir Ödemiş, Karaburun ve Seferihisar’da su kesintisi yaşanıyor! İZSU kesintinin biteceği saati paylaştı

İzmir Ödemiş, Karaburun ve Seferihisar’da su kesintisi yaşanıyor! İZSU kesintinin biteceği saati paylaştı

Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su arızası yaşandı. Ekipler arızalı bölgelerde çalışmalarını sürdürürken Bahçelievler'de suların ne zaman geleceği belli oldu.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 Aralık günü Bahçelievler'de su kesintisi yaşanıyor.

Zafer Mahallesi'nde İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI sebebiyle sular 20.00'de gelecek.

Hürriyet Mahallesi'nde de İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI sebebiyle yaşanan kesinti 20.02 civarında sona erecek.

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

18 Aralık günü Bayrampaşa'da Altıntepsi Mahallesi'nde yaşanan arıza 23.59'a kadar devam edecek. Kartaltepe Mahallesi'nde İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI sebebiyle yaşanan arıza da 23.59'da sona erecek.

Orta Mahallesi'nde de İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Suların 23.59'da gelmesi bekleniyor.

Bugün Terazidere Mahallesi, Vatan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi'nde de kesinti 23.59'da bitecek.