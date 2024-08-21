İstanbul Bahçelievler'de yangın marangozhane çıkarken sebebi henüz belirlenmedi

21 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:57

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul Bahçelievler semtinde çıkan yangın endişeli anlar yaşatırken son dakika olayında son durum araştırılıyor.

Ekipler olay yerine sevk edilirken 4 katlı bir binada çıktığı öğrenildi.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER YANGIN SON DAKİKA NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

Bugün 4 katlı bir binanın marangozhane olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken yaralı ve ölü olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken olay, 10.30'da Çobançeşme Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın marangozhane olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye tarafından söndürüldü.

BAHÇELİEVLER YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

10.30 civarında çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken çıkış nedeni inceleme sonrasında belli olacak.