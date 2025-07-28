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 | Erdem Avsar

İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı?

İstanbul’da yaşanan aşırı sıcaklıklar artarak devam ederken İstanbullular da barajlarda kaç günlük su kaldığını merak ediyor.

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İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 18:56

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan içme sularını da büyük riske sokuyor.

Özellikle ’de barajlarda yaşanan kuraklık nedeniyle planlı kesintilerin yapılacağı duyuruldu.

’da ise yükselen sıcaklıkların ardından barajların doluluk oranları araştırılıyor.

İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı?

İSTANBUL BARAJLARDA SON DURUM NE?

İSKİ’den yapılan açıklamada barajların doluluk oranlarının yüzde 55’lerin altına indiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde bu oran yüzde 60’larda seyrediyordu.

Bu sene oranda yüzde 5 fark olması endişeye sebep oldu.

İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı?

İSTANBUL’UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve baraj doluluk oranlarının geçen senelerin altında seyretmesi dikkat çekti.

Geçen sene Eylül Ekim aylarında baraj doluluk oranları yüzde 37’ye kadar düşmüş ve 100 günlük su kaldığı uyarıları yapılmıştı.

Bu sene henüz alarma geçilmedi ancak sıcaklıklar böyle devam ederse 1-2 ay içerisinde konusunda alarma geçilebilir.

ETİKETLER
#kuraklık
#çeşme
#barajlar
#su kesintileri
#İstanbul
#İzmir
#Su Sıkıntısı
#Aktüel
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