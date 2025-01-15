İstanbul Barosu Kurultaya mı gidiyor? Terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma yürütülüyordu

15 Ocak 2025 19:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 19:25

İstanbul Barosu hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlarından yürütülen soruşturma sürerken İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, olağanüstü kurultaya gidileceğini açıkladı.

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İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Barosu hakkında terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlarından başlatılan soruşturma​ sürüyor.

İSTANBUL BAROSUNA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadesi alınmıştı.

İSTANBUL BAROSU KURULTAYA MI GİDİYOR?

İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığından izin talep edilmişti.

Kaboğlu, 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gidileceğini açıkladı.