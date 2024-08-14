İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinin yanında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

14 Ağustos 2024 12:22 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:25

Havaların ısınması ile birlikte yangınların da sayısı giderek artmaya başladı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi'nin yanında bulunan otluk bir alanda yangın çıktı.

Geniş çaplı çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SANAYİ SİTESİ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı saat 11.30 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisi ile birlikte geniş bir alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının çıktığı bölgede yer alan hurdalık alandaki eşyaların yandığı da açıklandı.