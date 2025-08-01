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 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul Beykoz denize girmek yasak mı? 2-3 Ağustos Beykoz Kaymakamlığı açıklama yaptı

Günübirlik deniz tatili yapmak isteyen İstanbulluların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Beykoz'da denize girmenin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Beykoz Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı.

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İstanbul Beykoz denize girmek yasak mı? 2-3 Ağustos Beykoz Kaymakamlığı açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:33

'un ilçesi özellikle yaz aylarında denize girmek isteyen vatandaşların ilk durak noktalarından biri oluyor. Hafta sonları günü birlik tatili için vatandaşlar Beykoz ve gibi ilçeleri tercih ediyor.

İstanbul'da yaşayan ve bu hafta sonu denize girmeyi planlayan vatandaşlar tarafından Beykoz'da denize girmek yasak mı sorusu araştırılmaya başlandı.

İstanbul Beykoz denize girmek yasak mı? 2-3 Ağustos Beykoz Kaymakamlığı açıklama yaptı

BEYKOZ DENİZE GİRMEK YASAK MI 2-3 Ağustos?

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre denize girmek ilçe genelinde 4 gün boyunca yasaklandı. Sahillerdeki dalga boyu yüksekliği nedeniyle 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Konuyla ilgili Beykoz Kamakamlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31.07.2025 Perşembe, 01.08.2025 Cuma, 02.08.2025 Cumartesi, 03.08.2025 Pazar günlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/tcbeykoz/status/1950564889560330578

Beykoz'un yanı sıra 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Şile'de de denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul Beykoz denize girmek yasak mı? 2-3 Ağustos Beykoz Kaymakamlığı açıklama yaptı

BEYKOZ DENİZE GİRME YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Beykoz'da denize girme yasağı 3 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla sona erecek. Ancak yeni bir açıklama gelmesi durumunda denize girme yasağı daha da uzayabilir.

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#Dalga Boyu
#Aktüel
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