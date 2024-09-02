İstanbul Beyoğlu'nda binada çıkan yangının sebebi bilinmezken 4 kişi kurtarıldı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Eylül 2024 14:45 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:49
2 Eylül günü Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın vatandaşları endişelendirirken son dakika olayında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürme işlemleri sürerken son dakika Beyoğlu yangın neden, nerede çıktı merak konusu oldu.
Bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen yangının sebebi henüz bilinmezken dumanların yükselmesiyle beraber ekipler olay yerine sevk edildi.
3 katlı binada çıkan yangında çalışmalar devam ederken binada olanlar kurtarıldı.
BEYOĞLU YANGIN SON DAKİKA NEDEN, NEREDE ÇIKTI?
2 Eylül günü öğlen saatlerinde meydana gelen yangını Terzi Kasım Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkarken sebebi henüz öğrenilmedi.
Söndürme işlemleri başlarken 4 kişi de kurtarıldı.
Kaynak: TGRT Haber