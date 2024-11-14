İstanbul Boğazı trafiğe açıldı mı? Vapur hatları çalışıyor mu?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:40
İstanbul Boğazı 120 metre boyundaki sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatılmıştı. Boğazın trafiğe kapalı olup olmadığı araştırılıyor.
İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyundaki Transocean Barents isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.
Gemi trafiği de geminin gelmesiyle birlikte askıya alındı.
İSTANBUL BOĞAZI AÇILDI MI?
Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev gemi, Marmara Denizi'ne ulaştı.
İstanbul Boğazı’nda çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.
Platform, saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçerek yoluna devam etti.
Geçişin tamamlanmasıyla birlikte boğaz trafiğe açıldı.
Sıkça Sorulan Sorular
Evet boğaz trafiği açıldı
Kaynak: TGRT Haber