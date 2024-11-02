İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu vatandaş gözünü vapur seferlerine çevirdi

02 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:28

İstanbul Boğazı’nda sis etkili olurken vapur seferlerinin iptal olup olmayacağı vatandaşın merak konusu oldu. Vapur seferlerini kullanmayı düşünen vatandaş seferlerin iptal olup olmayacağı sorusuna cevap arıyor.

İstanbullular sabah gözlerini boğazdaki sis​ manzarasına açtı. Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis güzel manzaralar ortaya çıkarırken, boğaz hattında işi olan vatandaşlar ise seferlerin iptal​ olup olmadığını merak ediyor.

VAPUR SEFELERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde boğazda etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iki yönlü olarak iptal edilmişti.

Vatandaşlar 2 Kasım 2024’te de vapur seferlerinin aksayıp aksamayacağı sorusuna cevap arıyor.

Ancak İstanbul Şehir Hatları ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan vapur seferlerinde bir aksama olacağına dair açıklama gelmedi.

Vapur seferlerinin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan 28 Ekimde etkili olan sis nedeniyle bazı seferler iptal edilmişti.

İptal edilen o ferlerin listesi ise şöyleydi: