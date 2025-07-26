İstanbul bugün kaç derece 26 Temmuz? Hissedilen sıcaklık uyarısı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar sıcaklarla zor anlar yaşarken MGM hissedilen İstanbul hava sıcaklığını duyurdu.

İSTANBUL BUGÜN KAÇ DERECE 26 TEMMUZ?

Meteoroloji Genel Müdürülüğü verilerine göre bugün İstanbul'da sıcaklıklar 30 derece civarında seyir ediyor. Erken saatlerden itibaren etkili olan sıcak hava gün boyu etkili oldu. MGM hava durumu haritasına göre bugün İstanbul'da hissedilen en yüksek sıcaklık 33 derecelere kadar yükseldi.

İSTANBUL YARIN KAÇ DERECE OLACAK?

Bugün İstanbul'da 33 derecelere kadar yükselirken pazar günü sabah saatlerinde sıcaklık 32, akşam saatlerinde 30 dereceye kadar inecek. Erken saatlerde başlayan sıcaklık gün boyu etkili olurken uzmanlar dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyardı.