İstanbul-Bulgaristan feribot seferlerinin ne zaman başlayacağı netleşti

09 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:57

İDO tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul-Bulgaristan arası feribot seferleri 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tarihlerin netleşmesinin ardından Bulgaristan vize isteyip istemediği gündeme geldi.

İstanbul​'dan Bulgaristan​'a yapılacak olan feribot​ seferlerinin ne zaman başlayacağı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından açıklandı.

Sarayburnu-Burgas arasında yapılacak olan seferlerin tarihlerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar Bulgaristan vize istiyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL-BULGARİSTAN FERİBOT SEFERLERİ NE ZAMAN?

İstanbul-Bulgaristan arasında yapılacak olan ilk sefer 11 Ekim Cuma günü saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

İkinci sefer ise 13 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Sarayburnu'ndan kalkarak Burgas'a doğru yola çıkacak.

Bulgaristan-İstanbul arasında yapılacak olan seferlerin ilki ise 12 Ekim Cumartesi saat 12.00'de yapılacak.

Bulgaristan'dan İstanbul'a doğru yola çıkacak ikinci sefer ise 14 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'de kalkacak.

Karadeniz’de keyifli bir yolculuğa ne dersiniz?



🛳️İDO ile Bulgaristan Burgas’a 11-14 Ekim arası düzenlenen seferlerle seyahat edebilirsiniz. pic.twitter.com/zFLu4hTIJP — İDO (@idokurumsal)

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Umama mahsus pasaport sahibi olan vatandaşların Bulgaristan'a seyahat edebilmek için vize almaları gerekiyor.

Hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşları ise son 6 ay içinde toplam 3 aya kadar Bulgaristan'a vizesiz olarak seyahat edebiliyor.

BULGARİSTAN KAPIDA VİZE VAR MI?

Yunan adaları için uygulanan kapıda vize uygulaması Bulgaristan'da bulunmuyor.