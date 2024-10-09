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İstanbul-Bulgaristan feribot seferlerinin ne zaman başlayacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
09 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:57
İstanbul-Bulgaristan feribot seferlerinin ne zaman başlayacağı netleşti

İDO tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul-Bulgaristan arası feribot seferleri 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tarihlerin netleşmesinin ardından Bulgaristan vize isteyip istemediği gündeme geldi.

İstanbul​'dan Bulgaristan​'a yapılacak olan feribot​ seferlerinin ne zaman başlayacağı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından açıklandı.

Sarayburnu-Burgas arasında yapılacak olan seferlerin tarihlerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar Bulgaristan vize istiyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İstanbul-Bulgaristan feribot seferlerinin ne zaman başlayacağı netleşti - 1. Resim

İSTANBUL-BULGARİSTAN FERİBOT SEFERLERİ NE ZAMAN?

İstanbul-Bulgaristan arasında yapılacak olan ilk sefer 11 Ekim Cuma günü saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

İkinci sefer ise 13 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Sarayburnu'ndan kalkarak Burgas'a doğru yola çıkacak.

Bulgaristan-İstanbul arasında yapılacak olan seferlerin ilki ise 12 Ekim Cumartesi saat 12.00'de yapılacak.

Bulgaristan'dan İstanbul'a doğru yola çıkacak ikinci sefer ise 14 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'de kalkacak.

İstanbul-Bulgaristan feribot seferlerinin ne zaman başlayacağı netleşti - 2. Resim

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Umama mahsus pasaport sahibi olan vatandaşların Bulgaristan'a seyahat edebilmek için vize almaları gerekiyor. 

Hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşları ise son 6 ay içinde toplam 3 aya kadar Bulgaristan'a vizesiz olarak seyahat edebiliyor.

BULGARİSTAN KAPIDA VİZE VAR MI?

Yunan adaları için uygulanan kapıda vize uygulaması Bulgaristan'da bulunmuyor.

Kaynak: TGRT Haber
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