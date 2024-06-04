İstanbul Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi 5 Haziran Çarşamba günü saat 07.00'da bitecek (4 Haziran)

04 Haziran 2024 20:30 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:34

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre 4 Haziran Salı günü, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.

Yapılacak olan çalışma kapsamında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından suların tekrar ne zaman geleceği merak ediliyor.

İstanbul Büyükçekmece, Çatalca ve Siliviri'de sular 5 Haziran Çarşamba günü sabah saat 07.00'da gelecek.

Büyükçekmece'de su kesintisinin yaşandığı mahalleler ise şöyle: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri

Çatalca'da su kesintisinin yaşandığı mahalleler: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey, İzzettin, Gökçeali, Oklalı ve Subaşı mahalleleri

Silivri ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahalleler: Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta ve Yeni Mahalle'nin üst kotları ile Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Gümüşyaka mahallelerinin tamamı