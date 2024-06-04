İstanbul Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi 5 Haziran Çarşamba günü saat 07.00'da bitecek (4 Haziran)
İSKİ 4 Haziran'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar tarafından İstanbul Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Çatalca ve Silivri'de de suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre 4 Haziran Salı günü, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.
Yapılacak olan çalışma kapsamında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.
Vatandaşlar tarafından suların tekrar ne zaman geleceği merak ediliyor.
İstanbul Büyükçekmece, Çatalca ve Siliviri'de sular 5 Haziran Çarşamba günü sabah saat 07.00'da gelecek.
Büyükçekmece'de su kesintisinin yaşandığı mahalleler ise şöyle: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri
Çatalca'da su kesintisinin yaşandığı mahalleler: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey, İzzettin, Gökçeali, Oklalı ve Subaşı mahalleleri
Silivri ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahalleler: Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta ve Yeni Mahalle'nin üst kotları ile Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Gümüşyaka mahallelerinin tamamı