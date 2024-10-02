İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu

02 Ekim 2024 14:11 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:15

Akın Gürlek, yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Akın Gürlek son olarak Adalet Bakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu​ (HSK) kararnamesiyle Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK​ tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek’in hayatı, kariyeri merak konusu oldu.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir’de dünyaya gelen Akın Gürlek, üniversite hayatına 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünde başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı sırada Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımayan Gürlek, Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hakimliğe atandı.

2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek 2 Ekim 2024 yılında yapılan HSK Genel Kurulu seçimlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

AKIN GÜRLEK EVLİ Mİ?

Akın Gürlek, evli ve bir çocuk babasıdır.

AKIN GÜRLEK NERELİ?

Akın Gürlek aslen Nevşehirlidir.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI KİM OLDU?

2 Ekim Çarşamba günü yapılan HSK Genel Kurulu seçimlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.