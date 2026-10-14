İstanbul elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik ve Esenler'de elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 14 Ekim elektrik kesintisi programını ve elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. Planlı çalışmalar kapsamında bazı mahalle ve sokaklarda sabah saatlerinde başlayan kesintilerin gün içinde sona ermesi bekleniyor. Peki, İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanan bölgeler ve beklenen bitiş saatleri.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

2026-10-14 00:00:00 - 07:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ, YAĞ İSKELESİ sk bölgelerinde 14/10/2026 00:00:00 - 14/10/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1041. sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1043. sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 14/10/2026 10:00:00 - 14/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. ÇEŞME, 2. ÇEŞME, 272., 273., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 286., 3. ÇEŞME, 4. ÇEŞME, 5. BAĞ, 6. BAĞ, 7. BAĞ, 75., 75. BAĞ, 75/1., 75/2., 75/2. ÇIKMAZ, 75/3A, 8. BAĞ, AHMET YESEVİ, CAMİ, G/1. ÇIKMAZ, G/2. ÇIKMAZ, G/3., HAKŞİNAZ, KARAGÜL, KÜPE ÇİÇEĞİ, LÜLETAŞI, NAMZET, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL D, YEŞİLYOL E, ÇIRPICI YOLU A, ÇIRPICI YOLU B, ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZ, ÇIRPICI YOLU C, ÇIRPICI YOLU D, ÇIRPICI YOLU E sk / ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114/1., 122., 124., 75/11., 75/2., 75/9. sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 2. sk / ÇIRPICI mah 301., 75/10., 75/2., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 11, MODABAĞ 12, MODABAĞ 2, MODABAĞ 3, MODABAĞ 4, MODABAĞ 5, MODABAĞ 6, MODABAĞ 7, MODABAĞ 8, MODABAĞ A sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10/1., 11., 223., 8., 9. sk / SÜMER mah 20., 6., 6/2., 7., 8., 8/2., 8/3., 9., 9/1., ADNAN KAHVECİ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135. sk / KEMER mah 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 943., ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 208., 210., 211., ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 08:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., AZİZİYE sk bölgelerinde 14/10/2026 08:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

2026-10-14 00:00:00 - 04:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 14/10/2026 00:00:00 - 14/10/2026 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 04:00:00 - 08:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYUBİ mah sk bölgelerinde 14/10/2026 04:00:00 - 14/10/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

2026-10-14 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN , ÇINGIRAK sk bölgelerinde 14/10/2026 09:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2071., 2167. sk bölgelerinde 14/10/2026 10:00:00 - 14/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 09:30:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2128., 2131., 2133., 2135., 2136., 2137., 2138., 2139., 2139/1., N, ORHAN GAZİ sk / YUNUS EMRE mah 1385. sk bölgelerinde 14/10/2026 09:30:00 - 14/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 87. sk bölgelerinde 14/10/2026 10:00:00 - 14/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 128., 140., 143. sk bölgelerinde 14/10/2026 10:00:00 - 14/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 14/10/2026 09:00:00 - 14/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -YENİ MAHALLE mah sk bölgelerinde 14/10/2026 09:00:00 - 14/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-14 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLORYA, ÇAYKUŞU sk bölgelerinde 14/10/2026 09:00:00 - 14/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 10:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AYDIN, 1.KUBİLAY, 3.YILDIRIM, KARS, SAMİ PAŞA, YILDIRAY sk bölgelerinde 14/10/2026 10:00:00 - 14/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgelerinde 14/10/2026 09:00:00 - 14/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-14 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.GONCAGÜL, 1.KIRMIZIGÜL, 1.PEMBEGÜL, 1413., 2.SARIGÜL, 4.MENEKŞE, LALEGÜL sk bölgelerinde 14/10/2026 09:00:00 - 14/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

İSTANBUL , PENDİK , İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

15.10.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakÇALIŞKAN, OLİMPİYAT, ÇATALCA, GÜNBATIMI, BERRAK, DİNÇER

Bakım Çalışması

15.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakÇİĞDEMLİ, SAİM BALKIR, EROL KAYA, MEKTEP, KIRLANGIÇ, İHSAN UYGUR, MAŞUK, ÇİĞDEM, SAHİL, ADİLE NAŞİT, SELİM BERZEK, GAZİ HALİME ÇAVUŞ, GEZİ BOYU, NEYZEN TEVFİK

Bakım Çalışması

15.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakITIR, DR. ORHAN MALTEPE, ADİLE NAŞİT, VİŞNE, 23 NİSAN, MEKTEP, KIRLANGIÇ, SUSAM, ORTANCA, SABRİ TAŞKIN, YEŞİLVADİ, ABDULLAH EKİM, EROL KAYA, GEZİ BOYU

Bakım Çalışması

15.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakÇİĞDEMLİ, SAİM BALKIR, EROL KAYA, MEKTEP, KIRLANGIÇ, İHSAN UYGUR, MAŞUK, ÇİĞDEM, SAHİL, ADİLE NAŞİT, SELİM BERZEK, GAZİ HALİME ÇAVUŞ, GEZİ BOYU, NEYZEN TEVFİK

Bakım Çalışması

15.10.2026 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakMENKUL, ANKARA, ŞAFAK, MÜREBBİYE, İTFAİYE, CANKURTARAN, DÜZENLİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, ÇİNİLİ, ŞEHİT, MİLLİ, ANBARLI, SUAL

Bakım Çalışması

15.10.2026 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakBONCUK, GAMZE, KUDÜS, EŞREF BİTLİS, ŞEYH HİKMET EFENDİ, CEM SULTAN, SELÇUKLU, AKKUŞ, REYHAN, SENEM

Bakım Çalışması

16.10.2026 10:15 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakKARTAL, LİSE, VAHDET, GÜLSÜN, ERGİN

Bakım Çalışması

16.10.2026 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakSÜKUNET

Bakım Çalışması

16.10.2026 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakFİDAN, YILDIZ, CEMRE, PETEK

Bakım Çalışması

16.10.2026 10:05 - 17:05

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakGÜLŞEN, ADNAN MENDERES, AYDINLI YOLU, ZIPKIN, HİCAZKAR

Bakım Çalışması

17.10.2026 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakDİLEK, MISRA, NEVBAHAR, ÇAMLIK, E-5 YAN YOLU, TAZEGÜL, ARUZ, SELVİ, GÜNEŞDOĞAN, RUHİ, NARİNLER

Bakım Çalışması

17.10.2026 12:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakMISRA, GÜLDİBİ, DURSUN FAKIH, GÖK, ÇAKIR, İNCE, NARİNLER, ŞEMİSTAN, ÜSTAD

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ KAÇTA BİTİYOR?

İSTANBUL , MALTEPE , İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

15.10.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakUÇAN, İNCİR, MENEKŞECİK ÇIKMAZI, TEMİZ, AYDIN, KANİ PAŞA, İETT, IŞIKLILAR, BİLİM, GAYRET, ADEM YAVUZ

Bakım Çalışması

16.10.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakEFE BOZ, ENGİN, ZEYTİN DALI, ÇAMLI

Bakım Çalışması

17.10.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / SokakYABAN LALESİ, MEVLANA HALİD, PİR SULTAN ABDAL, YOL-1