İstanbul Esenyurt'ta yangın lojistik binasında çıktı

13 Ağustos 2024 17:34 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:38

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük yangın çıkarken ekiplerin olay yerine sevk edildi. Dumanların gökyüzüne yükselmesiyle beraber çalışmalar başlarken nerede, neden çıktığı da merak edildi.

İSTANBUL ESENYURT SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

13 Ağustos'ta çıkan çıkan yangın, Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi'nde lojistik binası olarak kullanılan bir binada çıkarken söndürme çalışmaları devam ediyor.