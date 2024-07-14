İstanbul Eskişehir arası YHT bilet fiyatı 350 TL oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
14 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:38
TCDD tarafından yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yapıldı. Yüzde 25,6 yapılan zammın ardından İstanbul-Eskişehir YHT fiyatının ne kadar olduğu belli oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yapıldı.
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Zammın ardından Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas arası bilet fiyatlarında da aynı oranda artış yapıldı.
Vatandaşlar tarafından İstanbul-Eskişehir bilet fiyatlarının ise ne kadar olduğu merak ediliyor.
İSTANBUL-ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
TCDD tarafından yapılan son zammın ardından İstanbul-Eskişehir arası YHT bilet fiyatları 350 TL oldu.
Karar sonrasında zamlanan diğer hatların fiyatları ise şöyle:
- Ankara - Konya 200 TL -> 250 TL
- Ankara - Eskişehir 225 TL -> 280 TL
- Konya - İstanbul 630 TL -> 790 TL
- Konya - Eskişehir 290 TL -> 390 TL
- Konya - Sivas 675 TL -> 800 TL
- Konya - Karaman 110 TL -> 175 TL
- Konya - İzmit 600 TL ->750 TL
Kaynak: TGRT Haber