İstanbul Eskişehir arası YHT bilet fiyatı 350 TL oldu

14 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:38

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yapıldı.

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Zammın ardından Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas arası bilet fiyatlarında da aynı oranda artış yapıldı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul-Eskişehir bilet fiyatlarının ise ne kadar olduğu merak ediliyor.

İSTANBUL-ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

TCDD tarafından yapılan son zammın ardından İstanbul-Eskişehir arası YHT bilet fiyatları 350 TL oldu.

Karar sonrasında zamlanan diğer hatların fiyatları ise şöyle: