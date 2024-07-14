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İstanbul Eskişehir arası YHT bilet fiyatı 350 TL oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
14 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:38
İstanbul Eskişehir arası YHT bilet fiyatı 350 TL oldu

TCDD tarafından yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yapıldı. Yüzde 25,6 yapılan zammın ardından İstanbul-Eskişehir YHT fiyatının ne kadar olduğu belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yapıldı.

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Zammın ardından Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas arası bilet fiyatlarında da aynı oranda artış yapıldı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul-Eskişehir bilet fiyatlarının ise ne kadar olduğu merak ediliyor.

İstanbul Eskişehir arası YHT bilet fiyatı 350 TL oldu - 1. Resim

İSTANBUL-ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

TCDD tarafından yapılan son zammın ardından İstanbul-Eskişehir arası YHT bilet fiyatları 350 TL oldu.

Karar sonrasında zamlanan diğer hatların fiyatları ise şöyle:

  • Ankara - Konya 200 TL -> 250 TL
  • Ankara - Eskişehir 225 TL -> 280 TL
  • Konya - İstanbul 630 TL -> 790 TL
  • Konya - Eskişehir 290 TL -> 390 TL
  • Konya - Sivas 675 TL -> 800 TL
  • Konya - Karaman 110 TL -> 175 TL
  • Konya - İzmit 600 TL ->750 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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