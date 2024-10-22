İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan yangına müdahaleler sürüyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:49
22 Ekim Salı günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında çalışmalar sürüyor. Gökyüzüne yükselen dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken son dakika İstanbul yangın son durum araştırılıyor.
Bugün öğlen saatlerine Gaziosmanpaşa'da çıkan yangın vatandaşı endişelendirirken son dakika olayına dair son durum bilgisi bekleniyor.
Ekipler olay yerine sevk edilirken dumanlar yükseliyor.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA YANGIN SON DAKİKA NEREDE, NEDEN ÇIKTI?
22 Ekim günü Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi'nde bir iş yerinden yangın çıktı.
Dumanların yükselmesinin ardından gelen ihbar sonucu ekipler olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri olay yerinde söndürme işlemlerine devam ederken sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerinden görüntüler:
Kaynak: TGRT Haber