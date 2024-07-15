İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi dahil olmak üzere toplam 3 müze 24 saat açık olacak

15 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:56

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 yıl geçti.

Türkiye'nin dört bir tarafında anma etkinlikleri yapılırken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Ankara'da bulunan 3 müze 24 saat boyunca açık olacak.

İSTANBUL HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ KAÇA KADAR AÇIK, 24 SAAT AÇIK MI?

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 15-16 Temmuz tarihleri arasında 24 saat açık olacak.

Normal günlerde müze 9.30-18.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

ANKARA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜZESİ 24 SAAT AÇIK MI?

Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ise yine aynı şekilde 24 saat boyunca açık olacak müzeler arasında yer aldı.

Müze normal zamanlarda ise pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi ağırlıyor.

KAHRAMANKAZAN 15 TEMMUZ ŞEHİRLERİ VE DEMOKRASİ MÜZESİ 24 SAAT AÇIK MI?

Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, 15-16 Temmuz saatleri arasında 24 saat açık olacak.

16 Temmuz'dan sonra ise müze pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.