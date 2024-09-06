İstanbul Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

06 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:43

6 Eylül Cuma günü İstanbul Halıcıoğlu metrobüs durağı yakınlarında metrobüs yandı. Son dakika bilgilerine göre seferlerde aksama yaşanıyor. Ölü veya yaralı var mı sorusu araştırılırken henüz yetkililer açıklama yapmadı.

Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs hattının Halıcıoğlu durağı yakınlarında bir metrobüs alev aldı.

Son dakika olayının ardından ekipler olay yerine sevk edilirken metrobüs seferlerinin ne zaman düzelecek, düzeldi mi soruları merak edildi.

HALICIOĞLU METROBÜS YANGINI SON DAKİKA

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Halıcıoğlu durağı yakınlarında bir metrobüs alev aldı.

Çıkan dumanlar yol boyu yayıldı ve trafikteki sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürüldüğü açıklandı.

HALICIOĞLU METROBÜS YANGINI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün erken saatlerde olan olayla ilgili ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

METROBÜS NE ZAMAN TEKRAR ÇALIŞACAK?

Halıcıoğlu'nda çıkan yangın nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu.

Metrobüs seferlerinin ne zaman tekrardan başlayacağı ile ilgili ekipler henüz bir açıklama yapmadı.