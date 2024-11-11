İstanbul için Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu

11 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:17

Yarısı Bizden kampanyası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası ile ilgili detayları açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından “İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran, vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturacak Yarısı Bizden Kampanyamızla ilgili merak ettiğiniz her şey burada.” ifadesiyle kampanyanın animasyon videosu paylaşıldı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı. “Kimler faydalanabilir?” sorusu, “İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.” şeklinde cevaplandı.

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıran, vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturacak Yarısı Bizden Kampanyamızla ilgili merak ettiğiniz her şey burada👇🏻 pic.twitter.com/Ulf7trwxvi — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr)

PROJE ÖN ŞARTLARI NELER?

Bakanlık projenin ön şartlarını “Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.” diyerek açıkladı.

YARISI BİZDEN’E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yarısı Bizden kampanyasında e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

İstanbul için Yarısı Bizden kampanyasında bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle destek sağlanır.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

ÖDEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yarısı Bizden kampanyasında ödemeler, iş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında yapılır.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Yarısı Bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

TAHLİYE TAŞINMA DESTEĞİ NE KADAR?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenecek.

TAHLİYE DESTEĞİNDEN KİRACILAR FAYDALANACAK MI?

Yarısı Bizden destek ödemeleri, daire/işyerinde oturan kiracı ise kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIR MI?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.