İstanbul iftar çadırı yerleri 2026! Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak?

Ramazan ayı boyunca İstanbul'da iftar çadırı kurulacak olan yerler belli oldu. Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet, Bağcılar, Küçükçekmece gibi birçok bölgede iftar çadırı kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri tarafından iftar çadırlarının kurulacağı yerler açıklandı. Vatandaşlar tarafından Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 2026 İstanbul iftar çadırı yerleri ilçe ilçe...

İstanbul iftar çadırı yerleri 2026! Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak?
İstanbul iftar çadırı yerleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ramazan ayında İstanbul'un meydanlarında, iftar sofralarında buluşuyor; Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu birlikte yaşıyoruz." ifadeleri yer aldı. İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 4 farklı bölgede iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarında ücretsiz bir şekilde oruçlarını açabilecekler. Peki Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak? İşte İstanbul iftar çadırı yerleri...

İstanbul iftar çadırı yerleri 2026! Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak?

İSTANBUL İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

İBB tarafından aktarılan bilgilere göre her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında iftar organizasyonu yapılacak. Açıklanan bilgilere göre bu yıl Üsküdar Sahil Meydanı, Bağcılar Meydanı, Eminönü Meydanı, Sancaktepe Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurulacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Fatih Eminönü Tarihi Binbirdirek Sarnıcı önünde Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar verilecek.

İstanbul iftar çadırı yerleri 2026! Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak?

TUZLA İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULACAK 2026?

Tuzla Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca 5 farklı noktada iftar çadırları kurulacak. Tuzla Devlet Hastanesi Yanı, Aydınlı Mahallesi Salı Pazarı, Tuzla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Otopark Alanı Mimar Sinan Mahallesi/Emiroğlu Caddesi, Şifa Park AVM Düğün Salonu, Tuzla Yaşam Aydınlı Otopark Alanı'nda kurulacak olan iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını açabilecek.

İstanbul iftar çadırı yerleri 2026! Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak?

ESENLER İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULACAK 2026?

Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Şubat - 16 Mart tarihlerinde Dörtyol Meydanı'nda iftar çadırı kurulacak. İftar çadırlarının yanı sıra "Çocuklar İçin Ramazan Sevinci" etkinliği gerçekleştirilecek. Teravih namazının ardından ise Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunacak ve konser düzenlenecek. "Alo İftar" hattı hizmetiyle Ramazan'da herhangi bir sebeple iftar sofrası hazırlayamayan vatandaşlara 4 çeşit yemek ulaştırılacak. "Eve Teslim İftar" hizmetiyle ise Ramazan ayı boyunca 4 çeşit yemek vatandaşlara teslim edilecek.

İstanbul iftar çadırı yerleri 2026! Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Eminönü, Şişli, Sultanahmet iftar çadırı nerede kurulacak?

FATİH İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULACAK 2026?

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından açıklanan bilgilere göre öğrencilere Fatih Merkez Kütüphanesi, Vatan Kütüphanesi, Topkapı Kütüphanesi, Kalenderhane Kütüphanesi, Kadırga Kütüphanesi'nde Ramazan ayı boyunca iftar verilecek. Ayrıca Fatih Merkez Kütüphanesi'nde sahur ikramı da yapılacağı duyuruldu.

