İstanbul Kadıköy Caferağa su kesintisi 13.00’e kadar sürecek

02 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:20

2 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ verilerine göre bugün hangi illerde su kesintisi olacak ve ne zaman bitecek öğrenebiliyoruz. Caferağa'da arıza çalışmaları devam ediyor.

Bugün Kadıköy'ün birkaç mahallesinde meydana gelen su kesintisi​ için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar sürerken vatandaşlar Kadıköy su kesintisinin saat kaçta biteceğini araştırdı.

İSTANBUL​ KADIKÖY - KARTAL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

2 Ekim Çarşamba günü başlayan kesinti Caferağa ve Osmanağa'da 13.00'te sonlanacak. Bugün İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy mahallesinde de arıza 14.00'e kadar sürecek.

Kartal Hürriyet mahallesinde 14.00'e kadar devam eden arızada ekiplerin çalışması henüz sonlanmadı.

ATAŞEHİR​ SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 2 EKİM?

Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde erken saatlerde başlayan kesintisin sebebi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebıyle 250 mm çaplı şebeke hattı arızası oldu ve 19.00'a kadar devam edecek.

Esatpaşa'da içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebıyle 250 mm çaplı şebeke hattı arızasından dolayı meydana gelen arıza 19.00'da sona erecek. Mustafa Kemal ve Örnek mahallesinde de çalışmalar 19.00'a kadar sürecek.