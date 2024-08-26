İstanbul Kağıthane Seyrantepe'de su kesintisi 15.00'te bitecek
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ağustos 2024 12:48 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:53
İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul'da yaşanan su kesintilerine anlık olarak erişebiliyoruz. 26 Ağustos günü Kağıthane'de meydana gelen arızanın ardından su kesintisi ne zaman bitecek merak konusu oldu.
Bugün sabah saatlerinde Kağıthane'nin 2 mahallesinde başlayan arıza çalışmaları halen devam ederken vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek araştırıldı.
İSKİ'de yer alan bilgilere göre arıza çalışmalarının nedenleri de öğrenildi.
İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 26 AĞUSTOS?
26 Ağustos günü Kağıthane'nin Seyrantepe Mahallesi'nde oluşan arıza "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" olarak belirtilirken 15.00 civarında sona ermesi planlanıyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki arıza çalışması ise "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" olurken sabahın erken saatlerinde başlayan kesintinin saat 14.00 gibi bitmesi bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber