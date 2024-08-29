İstanbul Küçükçekmece metrobüs kaza anı görüntüleri paylaşıldı
Bugün İstanbul Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazası sonrasında ekipler olay yerine sevk edilirken sağlık çalışanları yaralılara müdahale ediyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği son dakika metrobüs kazası anı görüntüleri ise paylaşıldı.
29 Ağustos günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy metrobüs hattında olan kazada son durum bilgileri gelirken kaza anı görüntülerine dair videolar da paylaşılıyor.
Son dakika olayında 1 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı.
KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ VİDEO OLARAK PAYLAŞILDI
Bugün meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olurken sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.
SEFAKÖY İSTANBUL KAZA SON DURUM NEDİR?
Beyaz yol çalışmasının yapıldığı Sefaköy durağında meydana gelen kazada şoför ana yola girmesi gerekirken normal yolda ilerlediğini fark edince ani fren yaptı. Direksiyonu sağa kırmasıyla beraber diğer yönden gelen araca çarptı.
Son duruma göre 35 kişi yaralandı ve 1 kişi hayatını kaybetti.
METROBÜS YOLU AÇILDI MI?
Bugün meydana gelen kaza sonucunda seferlerde aksaklıklar yaşanırken sağlık ekipleri yaralılar ile ilgilendi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kaza sonrasında TGRT Haber'de açıklamalarda bulunurken metrobüs yolunun açıldığını ve -5 trafiği açısında bir sorun olmadığını söyledi.