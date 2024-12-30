İstanbul Küçükçekmece su kesintisinin ne zaman biteceğini İSKİ açıkladı

30 Aralık 2024 16:58 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:29

Bugün öğle saatlerinin ardından İstanbul'un ilçelerinden Küçükçekmece'de su kesintisi yaşanmaya başladı. Fatih, Kanarya ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşanan kesintinin ne zaman sona ereceğini İSKİ açıkladı. Saat 20.00 sıralarında su kesintisinin sona ereceği belirtildi.

İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Yağışlarla beraber gündem oldu

İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Yağışlarla beraber gündem oldu

30 Aralık 2024 Pazartesi günüİstanbul​'un Küçükçekmece​ ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre öğle saatlerinin ardından başlayan su kesintisi 3 saat civarında sürecek.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Küçükçekmece su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un Fatih​, Kanarya ve Cumhuriyet mahallelerinde bugün içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ​'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bölgeye arızayı gidermek için ekipler gönderildi.

Ekiplerin çalışmalarını tahmini olarak saat 20.00'de bitireceği tahmin ediliyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İSKİ'nin resmi internet sitesine giriş yapan vatandaşlar güncel su kesintilerini öğrenmek için "Arıza Kesinti" seçeneğine tıklamaları gerekiyor.

Daha sonra karşılarına çıkan ekranda oturdukları ilçe ve mahalleyi seçmeleri gerekiyor.

Bu işlemleri tamamlayan vatandaşlar açılan ekranda su kesintisinin tahmini olarak ne zaman sona ereceğini öğrenebiliyor.