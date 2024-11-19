İstanbul Küçükçekmece'de su kesintisi! Saat kaçta biteceği belli oldu

19 Kasım 2024 14:53 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:01

19 Kasım Salı günü İstanbul'da meydana gelen su kesintisinin ardından İSKİ internet sitesi üzerinden su kesintisini biteceği saat araştırıldı. İSKİ aracılığıyla İstanbul'da suların geleceği saate anlık olarak erişebiliyoruz.

Bugün erken saatlerde Küçükçekmece​'de başlayan su arızası henüz sonlanmazken ekipler çalışmalarına devam ediyor. İstanbul​'da yaşanan su kesintilerine anlık olarak erişebilirken ne zaman sonlanacağını da öğrenebiliyoruz.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK?

19 Kasım günü Küçükçekmece'nin birkaç mahallesinde su arızası yaşanıyor.

Atakent Mahallesi'nde kesinti 16.00'ya kadar devam edecek.

Cumhuriyet Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 400 mm çaplı ana isale hattı arızası sebebiyle yaşanan kesinti 16.00'ya kadar sürecek.

Fatih Mahallesi'nde de arıza 18.30'da sona erecek.

19 Kasım günü Kanarya Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 400 mm çaplı ana isale hattı arızasından dolayı sular kesik olurken 18.30'a kadar kesintinin yaşanması bekleniyor.