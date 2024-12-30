İstanbul Şişli yangın son dakika ölü, yaralı var mı?

30 Aralık 2024 16:31 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:41

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın, bina yıkımında çalışan işçileri mahsur bıraktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor, ölü ve yaralı bilgisi henüz netleşmedi.

İstanbul​'un Şişli​ ilçesinde, Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım​ işlemi yapılan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bina içinde çalışan işçilerin mahsur kalmasına yol açtı.

İSTANBUL ŞİŞLİ YANGINI SON DAKİKA

Şişli'nin kalbinde, Mecidiyeköy Mahallesi'nde yer alan ve yıkım işlemi için hazırlanan 4 katlı binadan yangın haberi geldi. Selahattin Pınar Caddesi üzerindeki binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınması güç bir hal aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve binada mahsur kalan işçileri kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının etkisiyle çevrede yoğun duman ve panik hakim. İtfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri hem çevre güvenliğini sağlamak hem de trafiği düzenlemek için çaba gösteriyor. Sağlık ekipleri de olası yaralıların tedavisi için hazır bekletiliyor. Yangının ne zaman söndürüleceği ve hasarın boyutları konusunda henüz net bir bilgi yok, ancak ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL ŞİŞLİ YANGINDA ÖLÜ YARALI VAR MI?

Yangın çıktığı anda binada bulunan işçilerin mahsur kaldığı bilgisi, olay yerine intikal eden ilk ekipler tarafından doğrulandı. İtfaiye ekipleri, yangının yayılmasını engellemek ve işçileri kurtarmak için çeşitli teknikler kullanıyor. Henüz ölü veya yaralı bilgisi kesinleşmemiş olsa da, ekiplerin öncelikli hedefi içerideki kişilerin güvenliğini sağlamak.

Olay yerindeki yoğun çalışmalar devam ederken, yangının çıkış nedeni üzerine de soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik tesisatından mı yoksa yıkım esnasındaki bir kazadan mı kaynaklandığı araştırılıyor. Sağlık ekipleri, yangından etkilenen kişilere müdahale etmek için hazır bekliyor; ancak şu ana kadar net bir yaralı veya ölü sayısı açıklanmadı.