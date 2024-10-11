İstanbul, Sakarya ve Zonguldak çevresinde deprem hissedildiği belirtildi
11 Ekim günü İstanbul çevresinde sarsıntı hissedenler deprem mi oldu, nerede merak ederken Kandilli Rasathanesi verileri bekleniyor. Erken saatlerde hissedilen deprem sonrasında büyüklüğü ve konumu da belli oldu.
Bugün 10.15 civarında Karadeniz çevresinde hissedilen sarsıntı vatandaşları endişelendirdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine henüz veri yansımazken vatandaşlar deprem oldu paylaşımlarında bulundu.
İSTANBUL, BARTIN, SAKARYA'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Bugün erken saatlerde İstanbul çevresinde hissedilen sarsıntı olduğu vatandaşlar tarafından paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine henüz yansımadı. AFAD verilerine göre Amasra'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin Zonguldak açıklarında olduğu öğrenilirken Sakarya, Bartın ve Zonguldak'ta hissedildi belirtildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı hafif şiddette hissetti.
ZONGULDAK'TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
11 Ekim Cuma günü Zonguldak açıklarında meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi.
Erken saatlerde sarsıntıyı hissedenler son depremler listesini araştırmaya başladı.