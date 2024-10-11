İstanbul, Sakarya ve Zonguldak çevresinde deprem hissedildiği belirtildi

11 Ekim 2024 10:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:28

11 Ekim günü İstanbul çevresinde sarsıntı hissedenler deprem mi oldu, nerede merak ederken Kandilli Rasathanesi verileri bekleniyor. Erken saatlerde hissedilen deprem sonrasında büyüklüğü ve konumu da belli oldu.

Cirrocumulus bulutlarının deprem bulutu olduğu iddia ediliyor

Cirrocumulus bulutlarının deprem bulutu olduğu iddia ediliyor

Bugün 10.15 civarında Karadeniz çevresinde hissedilen sarsıntı vatandaşları endişelendirdi. Kandilli Rasathanesi​ ve AFAD son depremler listesine henüz veri yansımazken vatandaşlar deprem​ oldu paylaşımlarında bulundu.

İSTANBUL​, BARTIN, SAKARYA'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün erken saatlerde İstanbul çevresinde hissedilen sarsıntı olduğu vatandaşlar tarafından paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine henüz yansımadı. AFAD verilerine göre Amasra'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin Zonguldak açıklarında olduğu öğrenilirken Sakarya, Bartın ve Zonguldak'ta hissedildi belirtildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı hafif şiddette hissetti.

ZONGULDAK'TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

11 Ekim Cuma günü Zonguldak açıklarında meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi.

Erken saatlerde sarsıntıyı hissedenler son depremler listesini araştırmaya başladı.