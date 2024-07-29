İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını sebebiyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:59
29 Temmuz günü İstanbul'un Silivri ilçesinde çıkan anız yangınında dumanlar yükselirken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Son dakika Silivri yangını sonrası söndürüldü mü, nerede çıktı araştırılırken ekipler olay yerine sevk edilerek söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Bugün öğlen saatlerinde Silivri'de çıkan yangın sonrasında dumanlar gökyüzünü kaplarken vatandaşların da ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Birçok ekip çalışmalara devam ederken yangın henüz kontrol altına alınamadı.
İSTANBUL SİLİVRİ SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜ MÜ?
29 Temmuz günü öğlen saatlerinde çıkan anız yangını kısa süre içerisinde büyürken ekipler olay yerine sevk edildi.
Dumanların yükselmesiyle beraber birçok ekip olay yerine gelirken söndürme çalışmaları da sürüyor.
Yangın sebebiyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaynak: TGRT Haber