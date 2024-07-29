İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını sebebiyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

29 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:59

Son dakika! Tuzla’da yat imalathanesinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! Tuzla’da yat imalathanesinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Bugün öğlen saatlerinde Silivri'de çıkan yangın sonrasında dumanlar gökyüzünü kaplarken vatandaşların da ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Birçok ekip çalışmalara devam ederken yangın henüz kontrol altına alınamadı.

İSTANBUL SİLİVRİ SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

29 Temmuz günü öğlen saatlerinde çıkan anız yangını kısa süre içerisinde büyürken ekipler olay yerine sevk edildi.

Dumanların yükselmesiyle beraber birçok ekip olay yerine gelirken söndürme çalışmaları da sürüyor.

Yangın sebebiyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.