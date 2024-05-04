İstanbul-Sivas arası YHT bilet fiyatları en düşük 905 TL oldu

04 May 2024 15:23 - Güncelleme : 04 May 2024 15:38

İstanbul-Sivas arası aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü yani bugün başladı.

İlk seferin yapılmasının ardından vatandaşlar İstanbul-Sivas arası bilet fiyatlarını ve yolculuğun kaç saat sürdüğünü araştırmaya başladı.

İstanbul-Sivas arası otobüs ile 13 saat 50 dakika sürüyordu. Yeni açılan YHT sayesinde bu süre 7 saat 8 dakikaya düşürüldü.

Bilet fiyatları ise ekonomi sınıfı için 905 TL, business için ise 1360 TL olarak belirlendi.

483 yolcu kapasiteli YHT tren hattı yolculuk sırasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.